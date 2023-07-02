Блогер Дзен-канала “Мастерская”, которая в течение длительного времени живет в Геленджике, назвала три главных минуса этого курорта, из-за которых отдых может быть безнадежно испорчен.

По ее словам, местные перед летним сезоном “начинают сходить с ума” и взвинчивают цены буквально на все. Из-за этого становится выгоднее купить путевку в Турцию вместе поездки в Геленджик.

Кроме того, к минусам относится и выходящая прямо в море канализационная труба. Из-за этого один из знакомых автора публикации подхватил краснуху, искупавшись в море.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются многие туристы – это отсутствие воды или частые ее отключения. Блогер поясняет, что с этой проблемой сталкиваются отдыхающие, которые снимают частные квартиры. В отелях сложностей с водой не бывает никогда.