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В селе Меловатка на территории Луганской народной республике, идет восстановление Церкви Рождества Иоанна Предтечи. Все работы ведутся местными жителями по их собственной инициативе.

Храм, который построили в далеком 1910 году, стал местом объединения людей. Помощь местным жителям часто оказывают военные, за что получают искреннюю благодарность.

Настоятель церкви Максим Коханов рассказал, что до 2011 года храм был заброшен. Затем Господь дал благословение на установку на куполе нового креста. После этого началось восстановление, но смута на Украине, в результате которой к власти пришли националистические силы, несколько затормозила процесс. Люди стали больше времени проводить у телевизоров, узнавая новости. Но тогда еще никто не мог предположить начала боевого столкновения, которое продолжается 10-й год.

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