Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные российские поселки. При этом некоторые граждане уже выехали из опасных районов, чтобы спасти свои семьи, а остальные остались, надеясь на улучшение ситуации.

В беседе с корреспондентом «МК» жительница села Глушково по имени Елена заявила, что такого страха, который испытывали жители год назад, уже нет, поскольку обстрелы стали регулярным явлением. По ее словам, очень много людей выехало к родственникам в безопасные места, однако довольно большое количество местных жителей решило остаться на свой страх и риск.

Елена рассказала, что те, кто остался начали приспосабливаться к новым реалиям, утеплив подвалы, спустив туда теплые вещи, запас продуктов и воды, а также подготовив «тревожные чемоданчики». В первую очередь, страшно за детей, которых боишься выпустить одних на улицу. При этом, очень сильно «выбивает из колеи» атака украинских ДРГ. Однако люди не унывают и пытаются поддерживать друг друга чем могут, резюмировала Елена.