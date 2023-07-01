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Жена голкипера футбольного клуба “Ростов” Никиты Медведева сообщила в социальной сети, что разводиться с ним. Она выложила письмо одной из поклонниц, в котором та сообщила, что видела футболиста с другой девушкой.

“Наша история любви продолжалась целых 10 лет, но сегодня мы принимаем решение расстаться. Вместе мы выросли, стремились к общим целям, и из нашей великой любви родились двое прекрасных детей. Страсть, счастье, поддержка – мы были душами друг для друга. Но, к сожалению, долгое время мы жили в разных городах, и сейчас мне трудно осознать, что произошло”, – написала Наталья Медведева.

На сообщение подписчицы она ответила, что многие, как выяснилось, видели и догадывались, что происходит, но сама она ничего не знала. Наталья назвала поступок Никиты ударом в самое сердце.

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