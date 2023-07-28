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Супруга известного телевизионного ведущего и шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова заявила, что у нее сложились очень хорошие отношения с детьми мужа от предыдущего брака.

По ее словам, она хорошо ладит с сыном своего мужа Матвеем и дочерью Марией от другого брака. Супруга популярного телеведущего заявила, что с момента первой встречи ей удалось найти общий язык и установить контакт с детьми.

«Нам было очень важно выстроить правильные гармоничные отношения. Потому что дети чувствуют настрой взрослых. Они понимают сразу, есть опасность или нет», – пояснила Валерия Куденкова.

Жена шеф-повара также рассказала, что Матвей и Мария очень хорошо относятся к своей сводной сестре Нике. Они ее любят и с радостью играют вместе. При этом даже могут присмотреть за своей маленькой сестрой, резюмировала Куденкова.

Напомним, что Константин Ивлев и Валерия Куденкова официально оформили свои взаимоотношения еще в феврале 2021 года, а уже в апреле 2022 у пары родилась совместная дочь Ника.

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