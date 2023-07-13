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Юлия Королева, супруга рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов), официально подала на развод. Об этом информирует издание Voice, которое обратило внимание на судебное дело о разводе.

Супруги встретятся на судебном заседании 27 июля.

10 марта рэпер опубликовал в социальных сетях несколько видео, на которых его жена плакала и обвиняла его в употреблении запрещенных веществ. Позже исполнитель удалил эти ролики. 24 апреля Гуф объявил о намерении развестись с Королевой, однако в мае пара восстановила отношения.

В июне Долматов опубликовал личную переписку со своей женой, где она заявила о окончательном разрыве с ним. В сообщении она также выразила недовольство тем, что рэпер поддерживает проект своей прежней жены Айзы-Лилуны Ай.

Гуф и Юлия поженились в 2021 году. У пары родилась дочь Тина в 2022 году.

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