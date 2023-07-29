Президент Украины Владимир Зеленский в персональном тг-канале сообщил о последствия удара ВС РФ по Днепропетровску (после «декоммунизации» – Днепр). Он признал, что одна из ракет попала по зданию СБУ.

По его словам сразу же после атаки было проведено оперативное совещание с чиновниками из Службы безопасности Украины, ГСЧС, МВД и областной военной администрации.

Пострадавших в результате удара, по предварительным данным, нет.

Зафиксировано также попадание в многоэтажный жилой дом. Предполагается, что на него рухнула украинская зенитная ракета. Повреждены несколько верхних этажей, которые были пустыми, поэтому никто не пострадал.

Удары, согласно украинским источникам, наносились ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Помимо Днепропетровска, взрывы также звучали в Запорожье.