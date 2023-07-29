ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Владимир Зеленский в персональном тг-канале сообщил о последствия удара ВС РФ по Днепропетровску (после «декоммунизации» – Днепр). Он признал, что одна из ракет попала по зданию СБУ.

По его словам сразу же после атаки было проведено оперативное совещание с чиновниками из Службы безопасности Украины, ГСЧС, МВД и областной военной администрации.

Пострадавших в результате удара, по предварительным данным, нет.

Зафиксировано также попадание в многоэтажный жилой дом. Предполагается, что на него рухнула украинская зенитная ракета. Повреждены несколько верхних этажей, которые были пустыми, поэтому никто не пострадал.

Удары, согласно украинским источникам, наносились ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер». Помимо Днепропетровска, взрывы также звучали в Запорожье.

Вам может понравиться

Мигранта, надругавшегося над девятилетней девочкой, арестовали в Подмосковье

Суд вынес решение об аресте шестидесятилетнего гражданина Узбекистана, которого обвиняют в изнасиловании девятилетней девочки в Подмосковье. Об этом сообщает Главное Следственно Управление СК по Московской области. Меру пресечения в виде

Балицкий: ВСУ пытаются прорвать оборону российских сил в окрестностях Работино на Запорожском направлении

Обстановка в окрестностях населенных пунктов Работино, Новопокровка и Новоданиловка резко обострилась. Штурмовые группы вооруженных сил Украины перешли в контрнаступление в попытке прорвать оборону российской армии на Запорожском направлении. Об этом

Супруга Ивлева заявила, что муж всегда прав

Супруга популярного шеф-повара Константина Ивлева Валерия поделилась подробностями своей семейной жизни. Она рассказала, что во время ссор с супругом они в итоге садятся за «стол переговоров». Каждый высказывает свое мнение.