Александра Ткаченко, вероятно, снимут с поста министра культуры Украины. Ранее он заявил, что считает нормальным потратит 10 миллионов долларов на съёмку кино в этом году. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Тот уже попросил главу украинского правительства Дениса Шмыгаля рассмотреть возможность заменить Ткаченко. В своём видеообращении Зеленский также добавил, что в настоящее время все бюджетные средства должны идти на оборону страны, а кино и сериалы, в том числе патриотические, нужно снимать на внебюджетные деньги.

Во время своего недавнего выступления Ткаченко заявлял, что не видит ничего странного в том, чтобы страна, участвующая в боевых действиях, потратила 10 миллионов долларов на съёмки патриотического кино. В пример он приводил Великобританию и США, которые в годы Второй мировой войны выделяли средства в том числе и на производство кинопродукции.