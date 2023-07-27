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После атаки ВС РФ на военные объекты украинских ВС президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. Он признал, что зафиксировано «несколько попаданий», но не стал уточнять, куда именно прилетели ракеты, передает РИА Новости.

26 июля ВС РФ нанесли очередную серию ударов по Украине с кораблей Черноморского флота и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Некоторые источники также сообщили о взлете истребителей МиГ-31К и пусках ракет «Кинжал», но подтверждения этой информации не поступало.

Известно, что взрывы гремели в Киеве, Житомирской и Кировоградской, Львовской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Глава военной администрации последней Сергей Лысак сообщил о перехвате одной из ракет и падении обломков, вызвавших возгорание.

Воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины. В ночь на 27 июля ВС РФ также задействовали дроны-камикадзе «Герань-2», но подробности этой атаки не сообщаются.

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