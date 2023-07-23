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Весеннее контрнаступление ВСУ началось только в июне, так как в их распоряжении не было достаточного количества вооружения и техники, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он пояснил, что операция действительно была запланирована на середину весны, но отсутствие вооружений и подразделений украинской армии, обученных обращению с западным оружием, вынудили перенести ее на лето, передает РИА Новости.

Россия воспользовалась этим, чтобы выстроить мощные заграждения и фортификационные сооружения, заминировать все участки, на которых Киев мог атаковать, поэтому контрнаступление продвигается очень медленно.

Низкие темпы продвижения Зеленский также объяснил нежеланием быстро растерять личный состав и технику.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Украинская армия с начала июня потеряла 26 тысяч боевиков, а также сотни единиц техники. В том числе, и западного образца.

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