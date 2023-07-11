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Украинский президент Владимир Зеленский возмутил западных дипломатов тем, что заявил об отсутствии временных рамок для приглашения вступить Украину в Североатлантический альянс. Такой материал вышел в газете Politico.

Издание отмечает, что представитель одного из европейских государств заявил, что такими «выходками» Зеленский «зашел чересчур далеко». Другие европейские дипломаты отметили, что им поняты чувства Владимира Зеленского из-за конфликта на территории Украины.

Один из высокопоставленных европейских дипломатов заявил, что критично относится к позиции некоторых союзников, однако он уверен, что Зеленский сделал непродуманный и несправедливый шаг.

Напомним, что президент Украины в первый день саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе написал в своем Телеграм-канале, что судя по всему Североатлантический альянс не собирается предоставлять членство для Украины. «Нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса», – заявил Владимир Зеленский.

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