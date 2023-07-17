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На видеосервисах Start и Wink осенью планируется премьера сериала «Слово пацана» режиссера Жоры Крыжовникова. Он расскажет о последних годах Советского Союза и о молодежных группировках 80-х.

Главным персонажем сериала стал школьник Андрей, роль которого исполняет Леон Кемстач. Он является обычным «чушпаном», то есть подростком, который не входит ни в одну из группировок, но со временем превращается в жесткого пацана, успешно участвующего в драках, чтобы перейти на сторону силы. Дерется он вместе с хулиганом Маратом (роль исполнил Рузиль Минекаев), который стал для Андрея лучшим другом.

Двух пацанов ждут первая кровь, первое предательство, первая любовь и даже смерть, как и других участников. Все это происходит на фоне распада СССР, сопровождаемого переменами, новой музыкой и ценами, новыми свободами, часто не имеющими ничего общего с совестью.

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