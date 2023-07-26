Страны НАТО в своем стремлении продемонстрировать своим гражданам «успехи Украины» идут на запредельное вранье. Так, британское издание The Sun показало видеозапись немецкого танка Leopard 2, и написало, что это российская боевая машина.
Также украинским назвали дрон-камикадзе «Ланцет», который собственно и уничтожил вражеский танк. В результате в публикации получился пусть и совершенно не соответствующий действительности, но зато громкий заголовок.
«Вы серьезно пытаетесь выдать Leopard за российский танк? Людей за идиотов держите?», – поинтересовался в комментариях к публикации один из британских читателей.
Другой написал, что The Sun лишь в очередной раз показала, что доверять любой ее информации о конфликте на Украине не стоит.
«У меня нет слов, чтобы описать некомпетентность сотрудников The Sun. Каждое их видео должно публиковаться со ссылкой на автора. Любой, кто хоть немного интересуется украинским конфликтом, наверняка узнает дрон “Ланцет” и уж точно — Leopard, который является основным боевым танком НАТО», – подытожил еще один комментатор.