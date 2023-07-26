Страны НАТО в своем стремлении продемонстрировать своим гражданам «успехи Украины» идут на запредельное вранье. Так, британское издание The Sun показало видеозапись немецкого танка Leopard 2, и написало, что это российская боевая машина.

Также украинским назвали дрон-камикадзе «Ланцет», который собственно и уничтожил вражеский танк. В результате в публикации получился пусть и совершенно не соответствующий действительности, но зато громкий заголовок.

«Вы серьезно пытаетесь выдать Leopard за российский танк? Людей за идиотов держите?», – поинтересовался в комментариях к публикации один из британских читателей.

Другой написал, что The Sun лишь в очередной раз показала, что доверять любой ее информации о конфликте на Украине не стоит.