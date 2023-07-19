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Четыре года назад предприниматель Илон Маск пообещал выпустить на рынок электромобиль Tesla с запасом хода в 1000 километров. В ближайшее время компания начнет продажи пикапа Cybertruck, но многие потенциальные покупатели уже заявили о разочаровании этой машиной.

Автомобиль Cybertruck привлекает к себе внимание футуристическим дизайном, но вот с запасом хода у него возникли проблемы. О заявленной 1000 километров в компании уже никто не вспоминает, речь идет всего о 563 км.

По этому показателю новое детище Tesla будет занимать одной из последних мест на мировом рынке. Так, GMC Hummer EV 3X имеет запас хода в 613 км, а Rivian R1T и Chevrolet Silverado EV – более 720 километров.

Также неизвестно, какой будет цена Cybertruck. На днях компания Ford снизила на 10 тысяч долларов цену на свой пикап F-150 Lightning, который теперь можно купить за 50000 долларов. Илон Маск ранее называл электромобиль от Ford «хорошей, но слишком дорогой машиной». Следовательно, Cybertruck должен быть дешевле.

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