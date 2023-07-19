Возмущение и удивление вызвала недавняя атака на Крымский мост у представителей стран ООН. Свою позицию дипломаты высказали в кулуарах организации. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский – сообщает “Лента.ру” со ссылкой на телеканал Соловьев-Live.

Атака на Крымский мост была совершена с использованием двух надводных беспилотников в ночь на 17 июля со стороны Украины. В России произошедшее уже назвали терактом. В результате атаки погибли два человека – мужчина и женщина. Их дочь, находившаяся с ними в машине, получили травмы и сейчас проходит лечение. На самом мосту на одном из участков была повреждена автомобильная дорога.

По словам Полянского, представители многих стран разделают мнение, что атака на Крымский мост не имела никакой военной цели, поскольку это объект гражданской инфраструктуры. Ещё больше негодования вызывает тот факт, что погибли невинные люди – это сильнее подчёркивает, что удар по мосту нельзя объяснить военной необходимостью.

Ранее заместитель постпреда России при ООН заявлял, что теракт мог быть осуществлён при содействии спецслужб западных стран. Прежде всего, Великобритании. Так это или нет, выяснят специалисты.