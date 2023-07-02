Украинская армия ведет активную подготовку к глубокому прорыву на Запорожском фронте. Замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил, что Киев сконцентрировал на Орехово-Положском направлении не менее 40 механизированных батальонов.

При этом он отметил, что ВСУ вряд ли бросят вперед все силы сразу. Они продолжат “ползучее” наступление небольшими группами, так как отлично понимают, что ВС РФ превосходят их в авиации и артиллерии. Атаки ограниченными силами будут продолжаться до момента, пока Киев не сочтет возможным задействовать крупные резервы для удара по уязвимым местам в обороне ВС РФ.

Одновременно с попыткой прорыва по вектору Орехов-Токмак украинские ВС могут также попытаться добраться до Запорожской атомной электростанции, нанеся удар по Энергодару.