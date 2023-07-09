Удар по Крымскому мосту в октябре прошлого года был нанесен киевским режимом. В этом не было никаких сомнений, но 8 июля замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала данный факт официально.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику», – цитирует РИА Новости пост Маляр в телеграм-канале.

Служба безопасности Украины неоднократно заявляла о планах разрушить логистические цепочки ВС РФ. Однако конкретно о диверсии на Крымском мосту речи не было. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов не подтверждал, но и не отрицал причастность киевского режима к теракту.

Именно ГУР при Минобороны Украины было названо организатором диверсии после расследования ФСБ. Напомним, что на Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль. Это привело к гибели троих человек, а также к возгоранию цистерн грузового железнодорожного состава и повреждению трех пролетов сооружения. В настоящий момент мост полностью восстановлен.