Во время саммита стран НАТО в Вильнюсе президенту Владимиру Зеленскому дали чётко понять, почему Украину пока не готовы видеть членом альянса. Подробности раскрыл заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ – передаёт ТАСС.

Выступая на форуме, который организовал Аспенский институт, Джоанэ рассказал, что в кулуарах саммита Зеленскому объяснили, что вступление Украины в НАТО – верный путь к прямому военному столкновению с Россией. А такого развития событий в планах у Североатлантического военного блока попросту нет. В то же время замгенсека добавил, что так или иначе, но саммит, прошедший в начале прошлой недели, всё же приблизил Украину к вступлению в НАТО.

Ранее в руководстве альянса уже заявляли, что рассматривать вступление Украины в НАТО будут не раньше, чем на её территории закончатся боевые действия. По регламенту организации принятие новых членов должны одобрить все страны, входящие в военный блок, – их более 30-ти. На саммите в Вильнюсе члены НАТО утвердили долгосрочную программу военной помощи Киеву.