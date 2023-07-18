Террористическая атака на Крымский мост могла быть совершена Украиной при содействии западных спецслужб. Прежде всего, речь идёт о силах спецназначения Великобритании. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Слова дипломата приводит ТАСС.

На заседании Совета Безопасности всемирной организации Полянский указал, что российская сторона при расследовании инцидента выяснит, насколько спецслужбы стран Запада были вовлечены в произошедшее. По словам дипломата, “слишком многое” указывает на то, что теракт готовился при участии Лондона.

Террористическая атака на Крымский мост произошла в ночь на 17 июля. В результате была повреждена часть автодороги, которая идёт по мосту. Погибли два человека – мужчина и женщина, кроме этого пострадал ребёнок, который находился с ними в машине. Одна из основных версий – для удара по мосту украинская сторона использовала два подводных беспилотника.

Во время своего выступления Полянский также обратил внимание, что ни одна из стран Запада не высказала осуждений атаки на Крымский мост, в результате которого погибли мирные граждане. Дипломат также добавил, что с военной точки зрения атака на этот объект не имела никакого значения – Крымский мост находится за сотни километров от зоны боевых действий.