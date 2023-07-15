Очередной истеричное заявление сделал главком ВСУ Валерий Залужный в своем интервью для The Washington Post. Он высказался в том духе, что «врага можно и нужно убивать на его территории» даже в том случае, если Запад «боится» предоставлять дальнобойное вооружение.

Залужный заявил, что его никто не сможет остановить, что украинская армия под его руководством будет наносить удары по территории России.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю», – заявил главнокомандующий ВСУ.

По словам Залужного, разрешения на удары по российской территории он ни у кого спрашивать не собирается, так как ему «наплевать» на мнение Запада. Главком также пообещал, что украинская армия «вернет Крым», причем сделает это даже в том случае, если союзники запретят это делать.