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За 5 недель контрнаступления украинская армия, вооруженная и обученная Западом, сумела захватить несколько сел в серой зоне и этим ее успехи ограничились. Военный эксперт германского издания Bild Юлиан Репке рассказал, что и у России дела идут «не очень хорошо», однако портал «Свободная пресса» не согласен с этим заявлением.

Пока представители киевского режима, в том числе и главком ВСУ Валерий Залужный бодро рапортуют о своих «многочисленных победах» на фронте, ВС РФ достигают частичного успеха в Серебрянском лесничестве, а также в районах населенных пунктов Спорное и Торское. Из последнего уже началась эвакуация детей, причем проводят ее нацисты-волонтеры, называющие себя «Белыми ангелами». Они боятся негативного влияния «русского мира на подрастающее поколение».

Местные жители не оценили такую «заботу» и стараются прятать детей от «волонтеров», действующих по поручению киевского режима, но трех мальчиков нацисты все же нашли и вывезли. При этом они ссылаются на соответствующие просьбы родителей.

Тем временем в Торском появляются новые украинские подразделения. По словам военного эксперта Андрея Марочко, Киев перебрасывает в населенный пункт батальоны из Константиновки. Он видит, что ВС РФ добиваются желаемых результатов и поэтому пытается предотвратить освобождение населенного пункта. То же самое происходит и в Белогоровке с Ямполем.

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