Секретариат ЮНЕСКО демонстрирует явно ангажированную позицию по ситуации со Спасо-Преображенским собором в Одессе. Повреждения этого храма и других памятников культуры в центре города – это «заслуга» киевского режима и «безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ЮНЕСКО использует политику двойных стандартов. Организация долгие годы не замечала, что творят киевские власти, пытаясь переписать историю под себя.

«Когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать “культурно охранять”», – отметила представитель дипломатического ведомства.

Минобороны РФ также опровергло попадание российских ракет по Спас-Преображенскому кафедральному собору. По словам представителей ведомства, ракетные удары наносились по целям, расположенным на значительном удалении от центра Одессы.