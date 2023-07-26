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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Телеграм-канале пост, являющийся реакцией на обращение Владимира Зеленского к украинским чиновникам с требованием работать внутри страны, а не пребывать большую часть времени за рубежом.

Захарова в шуточной форме написала, что украинский лидер, наверное, забыл о лозунге «Украина — цэ Эвропа». Ведь именно поэтому украинские чиновники и работают, «находясь на пляжах Лазурного побережья и вершинах Куршевеля».

В украинских и зарубежных СМИ неоднократно появлялись материалы, что украинские депутаты и чиновники во время боевых действий на территории Украины отдыхают на курортах за рубежом. Например, недавно в СМИ появились снимки с отдыха на Мальдивских островах заместителя председателя комитета по национальной безопасности Верховной рады Юрия Аристова. 25 июля Владимир Зеленский заявил, что отдых украинских чиновников за границей является недопустимым, когда в стране идут боевые действия.

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