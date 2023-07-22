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Убийство военного корреспондента Ростислава Журавлева в зоне специальной военной операции не было случайностью. Украинские ВС продолжают практику преступного террора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Киев совершил новое гнусное преступление, но международная общественность по уже сложившейся традиции закроет на это глаза.

«Все указывает на то, что атака на журналистскую группу была осуществлена неслучайно», – заявила Захарова.

Она также пообещала, что виновные в убийстве будут наказаны. А ответственность за гибель военкора РИА Новости должны разделить с Киевом те западные страны, которые поставляют кассетные боеприпасы на Украину.

Ростислав Журавлев погиб под обстрелом ВСУ в районе Пятихаток Запорожской области. Также получили ранения оператор и корреспондент издания «Известия» Дмитрий Шиков и Роман Польшаков, фотокорреспондент РИАН Константин Михальчевский.

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