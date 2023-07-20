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Передача Киеву очередного пакета военной помощи с дальнобойными системами вооружений является новым фактором вовлеченности стран Евросоюза в боевые действия на территории Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во время брифинга Захарова подчеркнула, что новые поставки кассетных боеприпасов, тяжелых и дальнобойных вооружений и снарядов с обедненным ураном являются «весомым фактором доказательства» вовлеченности в украинский конфликт отдельных страны-членов Европейского союза.

Одним из основополагающих постулатов Евросоюза является «неиспользование вооружения против мирных граждан». Однако поставки тяжелых вооружений Киеву со стороны стран-членов ЕС прямо противоречит данному принципу. Представители киевского режима регулярно осуществляют теракты, используя предоставленные западными странами средства, резюмировала Мария Захарова.

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