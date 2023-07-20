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Олимпийская чемпионка Алина Загитова в беседе с Максимом Траньковым рассказала, что изначально не любила фигурное катание. По словам спортсменки, ходить на занятия по фигурному катанию ее заставила мама. «А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила…», – вспоминает Загитова.

Первые места, по словам фигуристки, она начала брать, когда ее тренером стала Этери Тутберидзе. И сейчас она даже благодарна матери, что она заставила ее заняться этим видом спорта. «Все время было куда стремиться, и всегда конкуренция была большая», — сказала Загитова.

Алина Загитова в 2018 году стала олимпийской чемпионкой. Помимо золота в Олимпийских Играх спортсменка выиграла в 2019 году золото на чемпионате мира. Золото и серебро европейских первенств она получила в 2018 и 2019 годах.

На соревнованиях 2020 и 2021 году Загитова не принимала участия. Однако о завершении своей карьеры спортсменка не объявляла. В феврале 2022 года Загитова была капитаном команды в турнире Кубок Первого канала, в котором ее команда «Красная машина» заняла первенство.

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