Олимпийская чемпионка Алина Загитова в беседе с Максимом Траньковым рассказала, что изначально не любила фигурное катание. По словам спортсменки, ходить на занятия по фигурному катанию ее заставила мама. «А я рыдала около бортика: «Забери меня отсюда». По сути, она меня заставила…», – вспоминает Загитова.

Первые места, по словам фигуристки, она начала брать, когда ее тренером стала Этери Тутберидзе. И сейчас она даже благодарна матери, что она заставила ее заняться этим видом спорта. «Все время было куда стремиться, и всегда конкуренция была большая», — сказала Загитова.

Алина Загитова в 2018 году стала олимпийской чемпионкой. Помимо золота в Олимпийских Играх спортсменка выиграла в 2019 году золото на чемпионате мира. Золото и серебро европейских первенств она получила в 2018 и 2019 годах.

На соревнованиях 2020 и 2021 году Загитова не принимала участия. Однако о завершении своей карьеры спортсменка не объявляла. В феврале 2022 года Загитова была капитаном команды в турнире Кубок Первого канала, в котором ее команда «Красная машина» заняла первенство.