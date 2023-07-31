Ученые много лет считали, что впервые такая традиция как романтический поцелуй, появилась полторы тысячи лет назад в Индии. Однако сегодня появляются предположения, что она зародилась гораздо раньше.

РИА Новости пишет, что поцелуи стали универсальными, их используют более 90 процентов людей. Однако далеко не все практикуют их во время интимной близости. Так, только у 77 из 168 народов мира, обычаи которых тщательно изучили эксперты, принято целоваться во время секса. У остальных соединение с губами партнера является только способом показать симпатию.

В Новой Гвинее, у народностей, живущих в пустыне Сахара или в джунглях Амазонки вообще отсутствуют поцелуи во время близости.

Прикосновения, которые напоминают поцелуй, обнаружены в ходе наблюдений за многими животными. Так, шимпанзе бонобо используют их и для поиска партнеров, и во время спаривания. То же самое можно сказать и о луговых собачках, у которых язык и губы представляют собой своеобразные химические датчики, позволяющие сформировать социальное окружение.

Ученые из Университетов Оксфорда и Копенгагена нашли первые упоминания о поцелуе во время интима на обнаруженных в Месопотамии клинописных табличках. На одной из них говорится, что неназванный бог поцеловал богиню-мать Нинхурсаг, после чего она “зачала семерых”.