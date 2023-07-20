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Депутаты Государственной думы решили увеличить размеры штрафов за несвоевременное уведомление военных комиссариатов о ряде актуальных биографических фактов. За несвоевременное уведомление военкомата о смене семейного положения, места работы или прописки предлагается ввести штраф для граждан в размере 20 тысяч рублей.

Соответствующие поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях были внесены ко второму чтению в Государственную думу и одобрены 20 июля членами комитета по госстроительству и законодательству.

Напомним, что на сегодняшний день за несвоевременное предоставление актуальных данных в военкоматы также предусмотрены штрафы, однако их размеры гораздо меньше. В настоящий момент в соответствии со статьей 21.5 КоАП РФ в случае несвоевременного уведомления сотрудников территориального органа по ведению военного учета о смене места жительства, семейного положения или работы гражданин России должен заплатить штраф в размере от 100 до 500 рублей.

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