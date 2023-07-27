Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что днем 26 июля российские ВС нанесли ракетные удары по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

Он заявил, что на объекте зафиксировано сразу три серии мощных взрывов, но не стал делиться подробностями.

На аэродроме в Староконстантинове, по данным разведки, располагались фронтовые бомбардировщики Су-24 Воздушных сил Украины. Именно они наносили удары по ряду объектом британскими ракетами Storm Shadow. Насколько успешной была атака и удалось ли уничтожить боевые самолеты противника, пока неизвестно.

26 июля взрывы также звучали в Киеве, Днепропетровской, Житомирской и Кировоградской областях.