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Официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что днем 26 июля российские ВС нанесли ракетные удары по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

Он заявил, что на объекте зафиксировано сразу три серии мощных взрывов, но не стал делиться подробностями.

На аэродроме в Староконстантинове, по данным разведки, располагались фронтовые бомбардировщики Су-24 Воздушных сил Украины. Именно они наносили удары по ряду объектом британскими ракетами Storm Shadow. Насколько успешной была атака и удалось ли уничтожить боевые самолеты противника, пока неизвестно.

26 июля взрывы также звучали в Киеве, Днепропетровской, Житомирской и Кировоградской областях.

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