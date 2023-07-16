Бывшая исполнительница «Блестящих» Юлия Ковальчук рассказала подписчикам в социальных сетях о рождении второй дочери. Она и супруг Алексей Чумаков тщательно скрывали беременность Юлии и теперь она поделилась отличной новостью.

Юлия не стала раскрывать подробностей о малышке. Она рассказал о многочисленных цветах и подарках, которые присылают ей подписчики и друзья, а также выразила всем благодарность.

«Меня это так трогает, что я даже плачу», – написала певица.

Старшая дочь Алексея и Юлии Амелия уже пошла в детский сад. Но о ней пара тоже много не рассказывает, предпочитая не афишировать подробности своей личной жизни. Ковальчук лишь рассказала о выборе детского сада для дочери. Она лично побывала в нескольких заведениях и остановилась на том, в котором почувствовала душевную теплоту.