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В своем личном блоге звезда телепроекта «Дом-2», Юлия Ефременкова, поделилась откровенными деталями зачатия своих детей с Мондезиром Свет-Амуром.

По словам Юлии, зачатие их близнецов произошло в атмосфере любви. Она рассказала, что интим с ее возлюбленным случился в новой квартире, где они сейчас живут.

Однако на момент зачатия Юлия и Мондезир уже расстались и находились не в отношениях. Согласно словам Ефременковой, их разрыв произошел в январе прошлого года. Несмотря на это, встретившись после некоторого времени, они сильно соскучились и не смогли сдержаться. 

Вскоре Юлия начала замечать некоторые изменения в своем самочувствии, но вначале не придала им значения. После этого она сделала тест на беременность и рассказала Мондезиру о беременности.

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