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Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова не только занимается своими проектами, но и уделяет время воспитанию собственных детей. Хотя многие хэйтеры активно критикуют мать близнецов, что она чересчур много времени тратит на себя, а не на детей, родившихся раньше срока и требующих особого внимания и заботы.

В своем микроблоге 36-летняя Юлия Ефременкова публикует посты о своей жизни с сыновьями. По словам звезды телестройки, рождение детей стало для нее невероятно счастливым событием. Блогер проводит время со своими детьми, но не оставляет свои интернет-проекты.

Юлия призналась, что у нее появилось больше свободного времени, как близнецы немного подросли. Блогер поделилась видеозаписью, на которой можно увидеть, как малыши ползают в манеже. Несмотря на то, что сыновья Юлии Кристиан и Даниель родились раньше положенного срока на целых полтора месяца, уже догоняют в развитии своих сверстников. А на комментарии злопыхателей, молодая мама старается не обращать внимания, хотя иногда все же отвечает достаточно резко.

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