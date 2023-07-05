Граждане Российской Федерации начали массово продавать свои дачи в Финляндии после новости о планах местных властей ужесточить правила въезда для российских граждан, обладающих недвижимостью на территории страны. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Автор материала отмечает, что на одном из популярных сайтов среди российских граждан был отмечен всплеск публикаций с предложениями о продаже летних домиков и загородных коттеджей на территории Финляндии, включая и финскую Карелию. Всего было опубликовано несколько десятков подобных объявлений с начала лета 2023 года.

При этом авторы объявлений согласны принять оплату в рублях или совершить обмен на недвижимость, расположенную на территории Российской Федерации.

Напомним, что 28 июня правительство Финляндии объявило о планах ужесточить въезд на территорию страны для некоторых категорий граждан Российской Федерации, включая абитуриентов, деловых туристов и владельцев недвижимости.