В ходе экспедиции по Наумовскому заказнику, расположенному на северо-востоке Ярославской области в Любимском районе, биологи музея-заповедника обнаружили в реке Руша средиземноморскую черепашью пиявку.

Ученые опубликовали фотографию, обнаруженной на коряге возле реки, крупной уплощенной пиявки. Размер данной особи в длину достигала 4 сантиметров. При этом на ее брюшной стороне находилось скопление зародышей.

Снимки обнаруженного кровососа были опубликованы на портале iNaturalist и определены специалистами, как черепашья пиявка Placobdella costata. Биологи подчеркнули, что ранее данный вид пиявок на территории Ярославской области никогда ранее не встречался.

Обычно этот вид кровососов водится в южных регионах и является паразитом у болотных черепах. Биологи предположили, что черепашьи пиявки могли попасть в северный регион вместе с водоплавающими птицами во время их миграции, поскольку они также могут питаться их кровью.