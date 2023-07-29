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В японской «Белой книге обороны-2023», помимо Китая и Северной Кореи, угрозой для национальной безопасности признана также Россия. В этом же документе говорится о начале строительства двух эсминцев специально для борьбы с этими странами, передает «Военное обозрение».

Боевые корабли планируется оснастить системой противоракетной обороны Aegis с твердотельным радаром SPY-7 для дальнего обнаружения потенциальных целей. Также эсминцы будут нести 128 зенитных управляемых ракет, которые якобы смогут перехватывать баллистические и даже гиперзвуковые боезаряды.

В настоящий момент строительство кораблей осуществляется только в планах. Уже появилось множество критиков, недовольных подобными решениями. Они считают эсминцы недостаточно маневренными и слишком большими. Также они критикуют желание японских властей взвалить новое бремя на налогоплательщиков.

Новые корабли, которые даже не начали строиться, уже называют «Ямато из Рейвы». Это отсылка к японскому линкору, потопленному американским флотом в 1945 году.

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