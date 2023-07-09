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Как отмечает в своем материале американское издание The Wall Street Journal, в клинике Mayo и других медицинских учреждениях на территории США начали тестировать ИИ-чатбот Med-PaLM 2 медицинской направленности от компании Google.

Автор материала отмечает, что активная фаза тестирования в американских медицинских учреждениях началась еще в апреле текущего года. При этом разработчики медицинского ИИ-чатбота от Google уверены, что их продукт позволит получить любые ответы на вопросы, связанные с медициной. Причем наиболее актуальным проект станет в странах с ограниченным доступом населения к медицинским услугам.

Журналисты публикуют результаты исследования, в которых эксперты отмечают, что Med-PaLM 2 все еще имеет определенные проблемы с точностью формулировок. Также врачи заявили, что в ходе сравнения ответов практикующих врачей и нового ИИ-чатбота последний допускал большее количество неточностей.

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