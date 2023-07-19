Предоставляемая западными странами военная помощь вызывает негодование среди рядовых военнослужащих украинской армии, которые сравнивают ее с подаренным велосипедом без педалей. Об этом в своем материале пишет газета Wall Street Journal.

По словам 49-летнего командира одного из подразделений ВС Украины Юрия Ульшина с позывным «Грек», находящегося на Артемовском направлении, западные страны предоставили украинской армии достаточное количество танков и бронетранспортеров, которые оказались беззащитны перед российской авиацией. При этом Запад отказался предоставить ВС Украины самолеты.

Таким образом, украинская бронетехника оказалась беззащитной перед российской армией на поле боя без поддержки с воздуха. Поэтому «Грек» заявил: «Это как подарить велосипед без педалей. Большое спасибо за велосипед, но …»

Напомним, что широко разрекламированное киевским режимом контрнаступление началось 4 июня, однако никаких существенных успехов ВС Украины добиться так и не удалось.