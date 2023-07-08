Депутаты от Демократической партии США подвергли резкой критике решение своего однопартийца президента Джо Байдена о поставках кассетных боеприпасов вооруженным силам Украины. Об этом в своем материале сообщает Washington Post.

Демократы Патрик Лихи и Джефф Меркли считают передачу Киеву кассетных боеприпасов огромной ошибкой, за которую в будущем Вашингтон будет вынужден заплатить «непосильную моральную и политическую цену».

По словам депутатов, руководство Вашингтона и дальше должно оказывать гуманитарную, экономическую и военную поддержку Украины, чтобы она могла противостоять Российской Федерации на поле боя, однако данная помощь должна быть «достойна самих США».

Депутаты Лихи и Меркли подчеркнули, что данное решение Байдена перечеркивает десятилетия дипломатической и политической работы США на международной арене, а также несет огромную угрозу для мирного населения Украины.

Напомним, что в новом пакете военной помощи для Украины руководством США были включены артиллерийские снаряды калибра 155 мм типа DPICM, являющиеся кассетными. Данный вид боеприпасов запрещен международной конвенцией, которую не подписали ни Украина, ни США.