Переизбрание на пост президента Дональда Трампа поставит киевскую власть в сложное положение. Для Владимира Зеленского такое развитие событий обернётся катастрофой. Об этом в статье для Wedge Infinity написал японский журналист Акира Сайто – передаёт РИА “Новости”.

В числе прочего Сайто указал, что между Зеленским и Трампом существуют “не очень хорошие отношения”. Они усугубляются тем, что одно из предвыборных обещаний бывшего президента США – остановка российско-украинского конфликта. Здесь Трамп настроен решительно, он сам не раз заявлял, что готов в самое короткое время прекратить военное противостоянием между Киевом и Москвой.

Выборы президента США намечены на ноябрь будущего года. Экс-глава Белого дома уже сообщал, что намерен в них участвовать. При этом во время встреч со своими сторонниками Трамп обещал в случае избрания завершить военный конфликт между Россией и Украиной ещё до того, как официально вступит в должность президента Соединённых Штатов.