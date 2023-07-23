В ближайшее время Украина может не жать поставок ракет ATACMS с дальностью до 300 километров от Соединенных Штатов. Администрация президента США Джо Байдена пока не намерена передавать эти боезаряды Киеву, несмотря на попытки давление со стороны Конгресса и представителей киевского режима.

Издание The Washington Post отмечает, что администрация президента США планировала провести непубличное обсуждение вопроса по передаче Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS, однако пока ничего подобного зафиксировано не было.

Одной из основных причин, по которым Вашингтон пока не планирует поставки данного вида вооружений на Украину, называют недостаточное количество ракет на складах Минобороны США. Всего их было произведено не более 9000 единиц, причем 900 уже отправлено союзникам по НАТО.