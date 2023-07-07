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Кинокомпания Warner Brothers прокомментировала обвинения в свой адрес со стороны Вьетнама, где запретили к показу фильм “Барби”. Скандал вызвала географическая карта, которая изображена в фильме. На ней есть так называемая “девятипунктирная линия”. Она обозначает притязания КНР в Южно-Китайском море. Эти притязания в том числе затрагивают вьетнамскую территорию. Об этом сообщает “Газета.ру”.

В заявлении студии, которое приводит журнал Variety, указывается, что карта в фильме “Барби” – всего лишь детский рисунок. Он показывает путешествие куклы в реальный мир. При этом создатели картины не стремились делать каких-либо политических заявлений, уточняется в сообщении кинокомпании.

Пока неизвестно, как на такие объяснения отреагировали во Вьетнаме, и будет ли фильм всё же демонстрироваться в стране. Последовать примеру соседа и запретить фильм к показу планируют и на Филиппинах. Территория островов тоже входит в границы “девятипунктирной линии”.

Премьера фильма “Барби” состоится в США 21 июля.

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