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Украинские ВС не прекращают попыток прорвать оборону ВС РФ. Иногда у них даже получается немного продвигаться вперед на Южно-Донецком и Запорожском направлении. Телеграм-канал WarGonzo сообщил, что ВСУ к северо-востоку от Работино сумели прорвать, но при этом российские военные удерживают оборонительные порядки в восточной и северной части этого населенного пункта.

Кроме того, украинские боевики сумели закрепиться в Старомайорском на Угледарском фронте. Там противник активно использует минометы и артиллерию, бьет по позициям ВС РФ в южной части населенного пункта и пытается выйти к Урожайному. В этом районе практически беспрерывно работают ВКС РФ и артиллеристы, которые наносят по противнику один удар за другим и пытаются сорвать его атакующие дайсвтия.

26 июля Генштаб ВС РФ сообщил об этих попытках, но отметил, что все атаки в районе Работино успешно отражены. Но рано утром 27 числа Киев в очередной раз бросил крупные силы в атаку, пытаясь все же прорваться сквозь российскую оборону.

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