После прекращения действия так называемой «зерновой сделки» Украина не может экспортировать свое зерно Черным морем. Поэтому чиновники в Киеве ищут альтернативные маршруты сбыта своей сельскохозяйственной продукции. Прибалтика решила прийти на помощь Украине в вопросе экспорта зерна, но реализовать данные планы мешает Польша.

Как отмечает в своем материале деловая газета «Взгляд», Вильнюс предлагает осуществлять экспорт украинского зерна через Прибалтийские порты, расположенные в Балтийском море. Однако доставка зерна с территории Украины до балтийского побережья возможно только железной дорогой.

Однако здесь возникает первое препятствие – двойная перегрузка зерна. Так как транзит через Белоруссию невозможен из-за введенных санкций, остается только один маршрут – через Польшу. Однако в отличие от Украины и Прибалтики польская железная дорога выполнена по европейскому стандарту с более узкой колеей, что подразумевает перегрузку зерна сначала на польско-украинской границе, а затем на польско-литовской.

При этом Варшава, по словам специалиста по прибалтийским странам Александра Носовича, и вовсе не желает пропускать украинское зерно на свою территорию, защищая собственных фермеров. Поэтому вывоз зерна из Украины через европейские страны столкнулся не только с логистическими сложностями, но и с политической позицией руководства Польши.