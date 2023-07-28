ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После прекращения действия так называемой «зерновой сделки» Украина не может экспортировать свое зерно Черным морем. Поэтому чиновники в Киеве ищут альтернативные маршруты сбыта своей сельскохозяйственной продукции. Прибалтика решила прийти на помощь Украине в вопросе экспорта зерна, но реализовать данные планы мешает Польша.

Как отмечает в своем материале деловая газета «Взгляд», Вильнюс предлагает осуществлять экспорт украинского зерна через Прибалтийские порты, расположенные в Балтийском море. Однако доставка зерна с территории Украины до балтийского побережья возможно только железной дорогой.

Однако здесь возникает первое препятствие – двойная перегрузка зерна. Так как транзит через Белоруссию невозможен из-за введенных санкций, остается только один маршрут – через Польшу. Однако в отличие от Украины и Прибалтики польская железная дорога выполнена по европейскому стандарту с более узкой колеей, что подразумевает перегрузку зерна сначала на польско-украинской границе, а затем на польско-литовской.

При этом Варшава, по словам специалиста по прибалтийским странам Александра Носовича, и вовсе не желает пропускать украинское зерно на свою территорию, защищая собственных фермеров. Поэтому вывоз зерна из Украины через европейские страны столкнулся не только с логистическими сложностями, но и с политической позицией руководства Польши.

Вам может понравиться

Лера Кудрявцева поразила подписчиков новым фото в купальнике

52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева шокировала поклонников новыми фото с отдыха в Болгарии. Она позировала в купальнике и подписчики были вынуждены признать, что выглядит телезвезда молодо и свежо. «Просто ведьма! Вообще

США не знают, как противодействовать российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал»

Бывший аналитик ЦРУ, Реймонд Макговерн, предупредил о том, что Соединенные Штаты не обладают возможностью противостоять гиперзвуковому ракетному комплексу «Кинжал», успешно используемому Россией в зоне спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.

Военкор Борзенко назвал предположительную дату завершения контрнаступления ВС Украины

Военный журналист Алексей Борзенко в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировал материал издании New York Times о начале основного этапа контрнаступления украинской армии. По мнению военкора, уже к осени контрнаступление ВС