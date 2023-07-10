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Много чёрного юмора и взрослых тем обещают создатели сериала Twisted Metal (“Скрученный металл”). Шоу основано на культовой серии видеоигр, которые совмещали в себе жанры аркадных гонок и экшена. Телеканал Peacock представил полноценный трейлер проекта – пишет издание “Чемпионат”.

Главного героя в сериале сыграет звезда киновселенной Marvel Энтони Маки. Помимо него в трейлере представили и клоуна по прозвищу Сладкоежка – он не только один из персонажей, но и лицо всей гоночной франшизы.

Сюжет Twisted Metal незамысловат, как и сюжет в одноимённой серии видеоигр. Она разворачивается вокруг смертельного турнира, в котором принимают участие лучшие водители мира. Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Peacock стартует 27 июля. В России официально его показывать не будут.

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