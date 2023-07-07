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Минобороны США заявило, что российские истребители второй день подряд повели себя непрофессионально по отношению к беспилотнику американских Военно-воздушных сил (ВВС). Видео ложной атаки российских самолетов на американский дрон опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США.

Руководитель CENTCOM Майкл Курилла заявил, что российские ВКС якобы нарушают правила и стандартны, из-за чего не удается обеспечить безопасность в регионе.

На кадрах записи запечатлен момент атаки. Российские истребители, которые действовали парой, выпустили тепловые ловушки непосредственно над американским беспилотником. По словам представителей CENTCOM, это могли быть самолеты поколения 4++ Су-35.

Об эпизоде с дроном MQ-9 Reaper в Сирии ранее заявил генерал американских ВВС Алексус Гринкевич. По его словам, экипажи российских истребителей, которые провели ложную атаку, «вели себя непрофессионально» и намеренно создавали угрозу безопасности дрона.

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