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Рынок автокредитования в России постепенно восстанавливается. Банк “ВТБ” уверяет, что за первые шесть месяцев текущего года жители страны взяли автокредитов на рекордную сумму – 600 миллиардов рублей. Такие данные со ссылкой на пресс-релиз финансовой организации приводит портал Аutonews.ru.

До этого рекордным по сумме выданных займов на приобретение автомобиля считалось первое полугодие 2021-го года, однако показатели 2023-го оказались выше на 13%, отмечают аналитики.

Специалисты объясняют ситуацию с увеличением автокредитования, прежде всего, отложенным спросом – многие покупатели планировали купить машину ещё в прошлом году, но этому помешала нестабильная ситуация в экономике России и геополитическая обстановка. В этом же году россияне стали чувствовать себя увереннее, а кроме того, несмотря на уход западных автопроизводителей, производство автомобилей нарастили отечественные компании, увеличился и импорт машин из Китая.

По данным “ВТБ”, больше всего автозаймов взяли в Москве и Московской области – почти на 4 миллиарда рублей. Чаще всего на заёмные средства приобретали автомобили марки Lada – на продукцию АвтоВАЗа пришлось около 25% от всех сделок.

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