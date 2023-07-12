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Украинские ВС задействовали для обстрела Кинбурнской косы зажигательные снаряды, после чего от уникального ландшафтного парка остались только обгорелые бревна. Киев в очередной раз показал, что ему абсолютно наплевать не только на людей, но и на свою территорию.

Напомним, что сейчас коса находится под контролем ВС РФ. Боевики пытаются бить по российским позициям, но лишь провоцируют очередную экологическую катастрофу. В парке обитают представители фауны и флоры, многие из которых включены в Красную книгу. Кроме того, сюда прилетает более 250 видов перелетных птиц.

ВСУ не в первый раз устраивают подобные катастрофы. Они раньше подорвали Херсонскую ГЭС, из-за чего серьезный ущерб понесли производители сельскохозяйственной продукции, а несколько населенных пунктов на время ушли под воду.

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