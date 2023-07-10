Командир одного из подразделений ВС РФ рассказал РИА Новости, что противник существенно повысил активность своих БПЛА в районе Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что увеличились риски атаки ЗАЭС диверсионно-разведывательными группами ВСУ.

По словам офицера, ранее диверсанты могли подойти к станции по воде, однако сейчас водной глади нет и возможности противника заметно расшились. К примеру, он может попытаться атаковать на квадроциклах и подобные моменты важно не пропускать.

Российские военные настроены серьезной и жестко, они готовы дать отпор противнику и отразить любую его атаку. Кроме того, ВС РФ бдительно наблюдают за украинскими войсками и не допустят проникновения в Энергодар и непосредственно на атомную станцию диверсионно-разведывательных групп.