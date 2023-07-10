ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командир одного из подразделений ВС РФ рассказал РИА Новости, что противник существенно повысил активность своих БПЛА в районе Запорожской атомной электростанции. Он также отметил, что увеличились риски атаки ЗАЭС диверсионно-разведывательными группами ВСУ.

По словам офицера, ранее диверсанты могли подойти к станции по воде, однако сейчас водной глади нет и возможности противника заметно расшились. К примеру, он может попытаться атаковать на квадроциклах и подобные моменты важно не пропускать.

Российские военные настроены серьезной и жестко, они готовы дать отпор противнику и отразить любую его атаку. Кроме того, ВС РФ бдительно наблюдают за украинскими войсками и не допустят проникновения в Энергодар и непосредственно на атомную станцию диверсионно-разведывательных групп.

Вам может понравиться

Эксперты назвали детские болезни, которые грозят летальным исходом в зрелом возрасте

Ученые не могут объяснить причин, почему некоторые инфекционные и вирусные заболевания в детском возрасте переносятся легче и с меньшими последствиями, нежели эти же заболевания в зрелом возрасте. Многие «детские» инфекции

Протоиерей Козлов: если бы детей рожали только в мирное время, то вымерло бы все человечество

8 июля в России отмечается день семьи, любви, верности. Этот праздник был выбран именно в день православных святых Петра и Февронии, которые на Руси издавна считали покровителями семьи. Глава учебного

В Петербурге обнаженный мужчина бросился под автомобиль

В Санкт-Петербурге в районе моста Бетанкура полностью голый мужчина бросился под проезжающий по дороге автомобиль. В результате инцидента пострадавших нет. Водитель автомобиля успел вовремя затормозить, и обнаженный пешеход остался цел