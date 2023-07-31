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Командир артиллерийской батареи ВС РФ с позывным «Чип» рассказал о боевых действиях на участке от Горловки до Артемовска в ДНР и отметил, что это чрезвычайно важное для Киева направление. При этом он добавил, что украинская армия ничего не может противопоставить российской артиллерии.

По словам «Чипа», именно поэтому боевики бьют по мирным городам с использованием полученных от США кассетных боеприпасов. Их бесит отсутствие продвижения вперед, сопротивление российских войск, не позволяющее прорвать оборону, поэтому они отыгрываются на гражданских.

«Контрбатарейная борьба у противника стала хуже, чем в прошлом году. И интенсивность работы артиллерии слабее. Может быть, боеприпасы заканчиваются. Но они начали применять кассетные снаряды. Им не удается подавить нашу артиллерию, и они просто начинают бомбить мирные города», – цитирует командира батареи издание “Известия”.

Также он сообщил, что подобные действия ВСУ являются еще и отвлекающим маневром. Чтобы не допускать обстрелов мирных населенных пунктов, подразделение вынуждено подавлять вражескую артиллерию вместо артиллерийского обеспечения своей пехоты.

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