На территории ДНР в районе населенных пунктов Белая гора и Красное российские ВС уничтожили площадку, с которой стартовали украинские беспилотники, и крупных склад боеприпасов. Об этом агентству ТАСС рассказал глава пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Он уточнил, что без боеприпасов осталась 28-я механизированная бригада ВСУ. Она же задействовала стартовую площадку, запуская разведывательные и ударные беспилотные аппараты. На последней также были ликвидированы два подготовленных к взлету дрона.

Оба объекта были обнаружены с помощью БПЛА, который затем корректировал огонь российской артиллерии. Все цели удалось успешно поразить.

Ранее в Минобороны сообщили об успешных действиях группировки войск «Днепр», которая перехватила инициативу у противника в районе Антоновского моста в Херсоне.